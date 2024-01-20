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مراسل الجديد: فرق الإسعاف عملت على نقل جثتين متفحمتين الى المستشفى بعد الغارة الإسرائيلية التي إستهدفت سيارة على طريق البازورية بإنتظار التعرف على هويتهما
2024-01-20 | 06:24
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مراسل الجديد: فرق الإسعاف عملت على نقل جثتين متفحمتين الى المستشفى بعد الغارة الإسرائيلية التي إستهدفت سيارة على طريق البازورية بإنتظار التعرف على هويتهما
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