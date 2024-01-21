عاجل
أميركا تفرض عقوبات على كتائب حزب الله العراقية وشركة فلاي بغداد للطيران
أميركا تفرض عقوبات على كتائب حزب الله العراقية وشركة فلاي بغداد للطيران
أ.ب عن قائد الأسطول الخامس الأميركي: هجمات السفن في الشرق الأوسط هي الأسوأ منذ حرب الناقلات القرن الماضي
أ.ب عن قائد الأسطول الخامس الأميركي: هجمات السفن في الشرق الأوسط هي الأسوأ منذ حرب الناقلات القرن الماضي
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
21
o
جبل لبنان
21
o
متن
22
o
كسروان
22
o
الشمال
22
o
الجنوب
20
o
البقاع
14
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
07:12
بالفيديو - أهالي الأسرى "الإسرائيليين" يقتحمون جلسة لجنة المالية في الكنيست
03:33
ظاهرة تضرب الأرض غداً .. وتحذير من تأثيرها على صحة البشر
03:27
5 أطعمة تخفف من "انسداد الأنف"... ما هي؟
03:12
مؤشرات لـ "حالة مرضية غير مرئية".. وهذه اعراضها
03:03
بالفيديو -18 أسرة دُفنت تحت التراب جراء انزلاق أرضي في الصين
خاص الجديد
النائب غسان سكاف لـ وهلق شو: المشكلة تكمن في تواصلنا مع الخارج دون تحقيق التواصل الفعّال بيننا ومن الضروري التوافق الداخلي حتى إنتاج الرئيس والحصول على تأييد اللجنة الخماسية
2024-01-21 | 16:01
A-
A+
النائب غسان سكاف لـ وهلق شو: المشكلة تكمن في تواصلنا مع الخارج دون تحقيق التواصل الفعّال بيننا ومن الضروري التوافق الداخلي حتى إنتاج الرئيس والحصول على تأييد اللجنة الخماسية
مقالات ذات صلة
النائب غسان سكاف لـ وهلق شو: المبادرة الجديدة تكمن في تقديم اقتراحات وأسماء للثنائي الشيعي ويتعين علينا اقتراح اسم ثالث ربما جوزاف عون
النائب زياد حواط لـ وهلق شو: دور الرئيس بري واضح عليه "فتح أبواب المجلس لإنتخاب رئيس" ورغم امتناننا للخماسية لكن علينا تحقيق التفاهم الداخلي
النائب سيمون أبي رميا لـ وهلق شو: اللجنة الخماسية هي في مهمة استكشافية للملف اللبناني ولا تأتي بأفكار حتى الساعة
النائب غسان سكاف لـ وهلق شو: المشكلة تكمن في تواصلنا مع الخارج دون تحقيق التواصل الفعّال بيننا ومن الضروري التوافق الداخلي حتى إنتاج الرئيس والحصول على تأييد اللجنة الخماسية
خاص الجديد
محليات
المشكلة
تواصلنا
الخارج
تحقيق
التواصل
الفعّال
بيننا
الضروري
التوافق
الداخلي
إنتاج
الرئيس
والحصول
تأييد
اللجنة
الخماسية
العودة الى الأعلى
رفيق نصر الله لـ #الجديد: هناك "تراخي أمني" في خط الممانعة وما شهدناه غير مقبول وعلينا أن نتوقع المزيد من عمليات الإغتيالات وأقول هذا من باب الحرص
مدير المركز الدولي للإعلام والدراسات في بيروت رفيق نصر الله لـ #الجديد: الإسرائيلي إنتقل الى مرحلة "الأهداف المنتقاة" والحرب مستمرة الى آخر آذار وبعدها يمكن أن نرى نهاية تسبقها معركة تقع في مكان ما
اقرأ ايضا في خاص الجديد
16:14
النائب سيمون أبي رميا لـ وهلق شو: اللجنة الخماسية هي في مهمة استكشافية للملف اللبناني ولا تأتي بأفكار حتى الساعة
16:14
النائب سيمون أبي رميا لـ وهلق شو: اللجنة الخماسية هي في مهمة استكشافية للملف اللبناني ولا تأتي بأفكار حتى الساعة
16:06
النائب زياد حواط لـ وهلق شو: على الأمم المتحدة تقديم أوراق ثبوتية بأن مزارع شبعا وغير منها المناطق لبنانية و"أنا مقتنع بذالك"
16:06
النائب زياد حواط لـ وهلق شو: على الأمم المتحدة تقديم أوراق ثبوتية بأن مزارع شبعا وغير منها المناطق لبنانية و"أنا مقتنع بذالك"
15:45
النائب غسان سكاف لـ وهلق شو: المبادرة الجديدة تكمن في تقديم اقتراحات وأسماء للثنائي الشيعي ويتعين علينا اقتراح اسم ثالث ربما جوزاف عون
15:45
النائب غسان سكاف لـ وهلق شو: المبادرة الجديدة تكمن في تقديم اقتراحات وأسماء للثنائي الشيعي ويتعين علينا اقتراح اسم ثالث ربما جوزاف عون
يحدث الآن
محليات
10:18
جورج صولاج : لم تنضج الظروف التي تؤدي الى انتخاب رئيس للجمهورية بعد
عربي و دولي
10:17
أميركا تفرض عقوبات على كتائب حزب الله العراقية وشركة فلاي بغداد للطيران
محليات
10:14
قوى الامن عممت أوصاف رجل في العقد الثالث تعرّض لحادث صدم على المسلك الشرقي لأوتوستراد جلّ الدّيب
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
2023-12-07
جيش الاحتلال : رصدنا 6 عمليات إطلاق قذائف وصواريخ من لبنان
2024-01-17
كيربي: لدينا مصالح في جنوب البحر الأحمر ووجهنا المزيد من القوات لحمايتها وإذا توقف الحوثيون عن الهجمات فسنراجع تصنيفهم منظمة إرهابية
2024-01-18
بالفيديو - مغارة "الفقمة" في عمشيت مهددة بالانهيار
2024-01-21
رفيق نصر الله : "إسرائيل" إنتقلت لمرحلة الأهـ ـداف المنتقاة.. والتراخي الأمني الحاصل غير مقبول
2023-11-21
الجديد في تغطية مستمرة ومتواصلة للأوضاع الامنية عند الحدود الجنوبية مع فلسطين المحتلة ... لمتابعة البث المباشر:
2024-01-21
"سكاي نيوز" عن أكسيوس: مبعوث بايدن سيزور مصر وقطر قريبا لإجراء محادثات بشأن غزة وقضية المحتجزين لدى حماس
بالفيديو
بالفيديو
05:56
بالفيديو - سجال بين فارس الجميل مستشار ميقاتي والصحافي محمد بركات حول "كبسة الزر"
05:01
مراسلة #الجديد تتابع اجواء اللقاء بين البخاري ونظيره الايراني في اليرزة
15:32
حسين أيوب يكشف كواليس المرحلة الثالثة وانعكاسها على لبنان وجان عزيز عن الموازنة : عيب
15:25
رندة تقي الدين : الفرنسيون يحثون على أهمية تنفيذ القرار 1701 وهذا ما قالته عن الإجتماع الخماسي
13:03
مقدمة النشرة المسائية 21-01-2024
13:03
النشرة الجوية 21-01-2024
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
محليات
12:04
منخفض جوّي قطبي يحطُ في لبنان بهذا التوقيت
محليات
12:04
منخفض جوّي قطبي يحطُ في لبنان بهذا التوقيت
منوعات
03:33
ظاهرة تضرب الأرض غداً .. وتحذير من تأثيرها على صحة البشر
منوعات
03:33
ظاهرة تضرب الأرض غداً .. وتحذير من تأثيرها على صحة البشر
محليات
10:51
لافتات "صهر طرابلس" تُكرّم الجميل بالمدينة بعد هجمات مواقع التواصل
محليات
10:51
لافتات "صهر طرابلس" تُكرّم الجميل بالمدينة بعد هجمات مواقع التواصل
عربي و دولي
10:43
130 قائدا وضابطا إسرائيليا ممن شاركوا في حرب غزة وجهوا رسالة إلى نتنياهو وغالانت عن الوضع في شمال القطاع | التفاصيل على الرابط:
عربي و دولي
10:43
130 قائدا وضابطا إسرائيليا ممن شاركوا في حرب غزة وجهوا رسالة إلى نتنياهو وغالانت عن الوضع في شمال القطاع | التفاصيل على الرابط:
منوعات
14:14
شرب الشاي الأخضر على "معدة فارغة".. 4 فوائد لا مثيل لها
منوعات
14:14
شرب الشاي الأخضر على "معدة فارغة".. 4 فوائد لا مثيل لها
محليات
04:51
بالصور - حاولوا تهريب كميّة كبيرة من الكبتاغون من لبنان إلى إحدى الدول العربيّة بطريقة محترفة...وهكذا تم توقيفهم
محليات
04:51
بالصور - حاولوا تهريب كميّة كبيرة من الكبتاغون من لبنان إلى إحدى الدول العربيّة بطريقة محترفة...وهكذا تم توقيفهم
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024