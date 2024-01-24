الباحث في الشأن السياسي نضال السبع لـ هنا بيروت: سفراء اللجنة الخماسية المعنية في الشأن اللبناني سيعقدون اجتماعا غداً في دارة السفير بخاري في اليرزة

مصادر قضائية للجديد: الوفد وعد بالتعاون في هذا الموضوع وتحديداً لناحية المعلومات الا أن الجانب اللبناني لم يتبلغ بعد أي تفاصيل أو معلومة ولا ضمانات لخواتيمِ المهمة الليبية ومدى جديتها

مصادر قضائية للجديد: الوفد وعد بالتعاون في هذا الموضوع وتحديداً لناحية المعلومات الا أن الجانب اللبناني لم يتبلغ بعد أي تفاصيل أو معلومة ولا ضمانات لخواتيمِ المهمة الليبية ومدى جديتها