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مصادر قضائية للجديد: الوفد وعد بالتعاون في هذا الموضوع وتحديداً لناحية المعلومات الا أن الجانب اللبناني لم يتبلغ بعد أي تفاصيل أو معلومة ولا ضمانات لخواتيمِ المهمة الليبية ومدى جديتها
مصادر قضائية للجديد: الوفد وعد بالتعاون في هذا الموضوع وتحديداً لناحية المعلومات الا أن الجانب اللبناني لم يتبلغ بعد أي تفاصيل أو معلومة ولا ضمانات لخواتيمِ المهمة الليبية ومدى جديتها
معلومات الجديد: الوفد الليبي التقى وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال هنري خوري واجتمع مع لجنة التحقيق في ملف الامام الصدر برئاسة القاضي حسن الشامي
معلومات الجديد: الوفد الليبي التقى وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال هنري خوري واجتمع مع لجنة التحقيق في ملف الامام الصدر برئاسة القاضي حسن الشامي
معلومات الجديد: الزيارة تندرج في إطار تواصل الدولة الليبية بشكل رسمي لإعادة تحريك ملف الامام المغيب موسى الصدر وربطاً ملف هنيبعل القذافي الموقوف في لبنان
معلومات الجديد: الزيارة تندرج في إطار تواصل الدولة الليبية بشكل رسمي لإعادة تحريك ملف الامام المغيب موسى الصدر وربطاً ملف هنيبعل القذافي الموقوف في لبنان
معلومات الجديد: وكيل وزارة العدل الليبية لشؤون الشرطة القضائية علي اشتوي وصل الى بيروت الاحد الماضي على رأس وفد في زيارة استمرت حتى يوم الثلاثاء
معلومات الجديد: وكيل وزارة العدل الليبية لشؤون الشرطة القضائية علي اشتوي وصل الى بيروت الاحد الماضي على رأس وفد في زيارة استمرت حتى يوم الثلاثاء
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خاص الجديد

النائب ملحم رياشي لـ الجديد: نقول لحزب الله إنه يتعين على لبنان البقاء محايدًا و موقفنا الثابت بأن قرار الحرب والسلم يجب أن يكون بيد الدولة

2024-01-24 | 10:20
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النائب ملحم رياشي لـ الجديد: نقول لحزب الله إنه يتعين على لبنان البقاء محايدًا و موقفنا الثابت بأن قرار الحرب والسلم يجب أن يكون بيد الدولة
النائب ملحم رياشي لـ الجديد: نقول لحزب الله إنه يتعين على لبنان البقاء محايدًا و موقفنا الثابت بأن قرار الحرب والسلم يجب أن يكون بيد الدولة
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النائب ملحم رياشي لـ الجديد: نقول لحزب الله إنه يتعين على لبنان البقاء محايدًا و موقفنا الثابت بأن قرار الحرب والسلم يجب أن يكون بيد الدولة

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