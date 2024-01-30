مراسل الجديد: سفراء اللجنة الخماسية عند مغادرتهم عين التينة أكدوا على وحدة موقفهم وأشاروا إلى إمكانية استكمال الجولة ولقاء أطراف سياسية أخرى

نضال السبع لـ الجديد: زيارة سفراء الخماسية ستقتصر فقط على الرئيس بري دون زيارة الأطراف السياسية الأخرى وسيبلغونه أنهم مع فصل ملف الرئاسة عن أحداث غزة دون التدخل في الأسماء أو دعم أي مرشح