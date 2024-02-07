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معلومات الجديد: سيجورنيه لم يحمل تهديدات بل حمل مجموعة مقترحات عملية لتطبيق القرار 1701 وخطوات تبدأ مع وقف الاعمال العسكرية جنوباً وحمل المقترحات نفسها إلى تل أبيب
2024-02-07 | 12:40
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معلومات الجديد: سيجورنيه لم يحمل تهديدات بل حمل مجموعة مقترحات عملية لتطبيق القرار 1701 وخطوات تبدأ مع وقف الاعمال العسكرية جنوباً وحمل المقترحات نفسها إلى تل أبيب
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محليات
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