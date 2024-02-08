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مراسلة الجديد: إنتهاء حراك العسكريين المتقاعدين الذي تزامن مع انعقاد الجلسة الوزارية
2024-02-08 | 07:35
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مراسلة الجديد: إنتهاء حراك العسكريين المتقاعدين الذي تزامن مع انعقاد الجلسة الوزارية
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مراسلة الجديد: إنتهاء حراك العسكريين المتقاعدين الذي تزامن مع انعقاد الجلسة الوزارية
خاص الجديد
محليات
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النائب ملحم رياشي عن عودة الحريري إلى لبنان: يمثل شريحة كبيرة من اللبنانيين ونتمنى عودته للعمل السياسي ولبنان بحاجة لكل طاقاته
معلومات الجديد: وزير الخارجية المصرية سامح شكري كان بصدد زيارة قبرص ورحلته فرضت عليه "إسكال" في بيروت وعند إلغاء زيارته قبرص ألغيت حكماً زيارته بيروت
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