مارك ضو : لم أطرح التوطين في لبنان بأي شكل من الأشكال

السفير المصري في لبنان علاء موسى لـ الجديد: هناك إنفتاحًا من الدكتور سمير جعجع على أي اقتراحات تصب للمصلحة الوطنية بما في ذلك مختلف النقاشات سواء كانت ثنائية أو غير ذلك