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معلومات الجديد: عبداللهيان قال في عين التينة للطرف اللبناني: وفروا المعركة وتجنبوا خيارها ولا تمنحوا لنتياهو ورقةً رابحة
2024-02-10 | 13:03
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معلومات الجديد: عبداللهيان قال في عين التينة للطرف اللبناني: وفروا المعركة وتجنبوا خيارها ولا تمنحوا لنتياهو ورقةً رابحة
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