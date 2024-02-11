حسين أيوب لـ #وهلق_شو: انخراط الرئيس سعد الحريري بتفاصيل زيارته لم يكن ليحدث لو أنها غير مُغطاة سعودياً وهناك دينامية اذا استمرت سيكون الحريري على رأس اللوائح الانتخابية المقبلة