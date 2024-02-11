آلان عون لـ #وهلق_شو: لبنان بحالة خلل كاملة وجمود وقد تكون التسوية الخارجية "أسهل" من اللبنانية وتفرض نفسها وأنا على تواصل دائم مع الحريري و"رح شوفه"