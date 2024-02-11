الوزير السابق مروان حمادة لـ #وهلق_شو: الرئيس سعد الحريري بـ "بيته" وهو "منا ولنا" ومشتاقون للرئيس الشهيد رفيق الحريري أكثر من أي وقت مضى

الباحث في الشؤون الإقليمية والدولية حكم أمهز لـ هنا بيروت: أننا في أخطر شهر على كافة المستويات وزيارة عبداللهيان لـ لبنان كانت لنقل رسائل لحزب الله حول التطورات الأخيرة