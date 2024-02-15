مراسل الجديد: سلسلة غارات من الطيران الحربي الاسرائيلي على وادي السلوقي

الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله: خلافاً لما يدعيه العدو أقول إن المقاتلين ما زالوا يقاتلون عند الحدود عند الشريط الشائك ولكل هؤلاء نوجه التحية والتقدير وتضحياتهم لن يكون لها إلا النتائج المحمودة التي ستعود بالخير على كل المنطقة