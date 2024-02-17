بالفيديو - إستشهدوا في غارة النبطية.. جانب من مراسم تشييع أفراد عائلة حسين برجاوي pic.twitter.com/l601HkHDHI
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) February 17, 2024
بالفيديو - إستشهدوا في غارة النبطية.. جانب من مراسم تشييع أفراد عائلة حسين برجاوي pic.twitter.com/l601HkHDHI
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