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2024-02-19 | 10:26
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بالفيديو - مشاهد جديدة تظهر الضربات الإسرائلية في محيط بلدة الغازية
بالفيديو - مشاهد جديدة تظهر الضربات الإسرائلية في محيط بلدة الغازية
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خاص الجديد
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الغازية
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