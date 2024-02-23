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معلومات الجديد: تكتل الاعتدال الوطني يقوم بجولات على القوى السياسية لتحريك الملف الرئاسي حيث التقى النائب باسيل ومن المقرر الإلتقاء بـ"حزب الكتائب والقوات اللبنانية" في الأيام المقبلة
2024-02-23 | 13:07
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معلومات الجديد: تكتل الاعتدال الوطني يقوم بجولات على القوى السياسية لتحريك الملف الرئاسي حيث التقى النائب باسيل ومن المقرر الإلتقاء بـ"حزب الكتائب والقوات اللبنانية" في الأيام المقبلة
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