معلومات الجديد: تكتل الاعتدال الوطني يقوم بجولات على القوى السياسية لتحريك الملف الرئاسي حيث التقى النائب باسيل ومن المقرر الإلتقاء بـ"حزب الكتائب والقوات اللبنانية" في الأيام المقبلة