وئام وهاب : 90% من السياسيين في لبنان "واطيين"

وئام وهاب لـ #هنا_بيروت: أثق بحسابات وبكلام السيد حسن نصرالله حول بناء البيوت المدمّرة وحزب الله بدأ "بضب مصريات الحرب" والأكيد أنه لن يتكل على جهود ميقاتي