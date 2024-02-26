مراسل الجديد: غارة من الطيران الحربي على مناطق حرجية في جبل الرفيع قرب الجرمق

الكاتب السياسي جان عزيز لـ #وهلق_شو: المفصل اليوم هو رفح فثبت ان كل محاولات الضغط على نتنياهو لن تُجدي وأميركا عاجزة عن وقف اقرار المساعدات العسكرية لإسرائيل ومعركة رفح هي الكُبرى