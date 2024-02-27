تكتل الإعتدال الوطني يستكمل جولاته ويلتقي الحزب التقدمي الإشتراكي

النائب هادي أبو الحسن بعد اللقاء مع تكتل الإعتدال الوطني: لبنان هو منزل بأبواب متعددة والمطلوب اليوم أن لا نوصد هذه الأبواب بل أن نشرّعها من أجل التسوية الوطنية والحلول