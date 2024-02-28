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خاص الجديد
مراسل الجديد: الطيران الحربي الاسرائيلي شن غارة على الزلوطية في القطاع الغربي
2024-02-28 | 05:51
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مراسل الجديد: الطيران الحربي الاسرائيلي شن غارة على الزلوطية في القطاع الغربي
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مراسل الجديد: مجلس الوزراء بدأ البحث الآن في البند المتعلق بالرواتب والحوافز المتعلقة بالقطاع العام والعكسريين المتقاعدين
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