معلومات الجديد: مبادرة كتلة الإعتدال الرئاسية ستتعثر قريباً بمطبات الثنائي الشيعي

النائب ميشال الدويهي بعد لقاء وفد من كتلة الإعتدال الوطني: سندعم المبادرة الرئاسية وهناك نفس إيجابي لكن إذا لم يحصل تنازل عن المرشحين من الممكن أن تفشل هذه المبادرة المطروحة