هل خسر "حزب الله" المسيحيين بعد تصعيد باسيل؟ الجواب في نشرة الأخبار المسائية

معلومات الجديد: قائد الجيش جوزف عون عرض خطة لزيادة قدرات المؤسسة العسكرية مع قادة جيوش العالم ليكون جاهزا عند ايّ تسوية سياسية مقبلة توافق عليها القوى الداخلية قبل الخارجية