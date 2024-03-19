معلومات الجديد: تم تأجيل البت بملف تعيين الخفراء الجمركيين مع طرح مباراة جديدة

الرئيس نجيب ميقاتي لدى طرح البند المتعلق بالخلاف الحاصل في المجلس الاعلى للجمارك حول تعيين الخفراء الناجحين بالمباراة: لا اسمح بنقل الخلاف الذي حصل في المجلس الاعلى للجمارك الى مستوى الوزراء