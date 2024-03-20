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معلومات الجديد عن زيارة صفا : مسؤولون اماراتيون تواصلوا مع الرئيس السوري بشار الأسد ونقلوا اليه قرارَ الدولةِ الإماراتية إطلاقَ سراحِ الموقوفين
2024-03-20 | 13:53
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معلومات الجديد عن زيارة صفا : مسؤولون اماراتيون تواصلوا مع الرئيس السوري بشار الأسد ونقلوا اليه قرارَ الدولةِ الإماراتية إطلاقَ سراحِ الموقوفين
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معلومات الجديد عن زيارة صفا : مسؤولون اماراتيون تواصلوا مع الرئيس السوري بشار الأسد ونقلوا اليه قرارَ الدولةِ الإماراتية إطلاقَ سراحِ الموقوفين
خاص الجديد
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