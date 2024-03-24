مصادر التيار للجديد: لا منطق ولا تصور واضح لدى القوات لأي من المواضيع وبالتالي كل الامور عالقة بانتظار قرارٍ خارجي

مرح بقاعي للجديد من واشنطن : الحرب على غزة تؤثر الآن كما ان السياسة الخارجية الأميركية تلعب دوراً في الانتخابات الرئاسية وكل صوت يحسب في الانتخابات الاميركية وبالتالي يمكن ان يكون الصوت العربي مؤثراً