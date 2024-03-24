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خاص الجديد
مصادر التيار للجديد: لا منطق ولا تصور واضح لدى القوات لأي من المواضيع وبالتالي كل الامور عالقة بانتظار قرارٍ خارجي
2024-03-24 | 14:03
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مصادر التيار للجديد: لا منطق ولا تصور واضح لدى القوات لأي من المواضيع وبالتالي كل الامور عالقة بانتظار قرارٍ خارجي
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خاص الجديد
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مصادر التيار للجديد: النقاش مع القوات صعب لا بل ينحصر بمستوى خطابات المدارس والجامعات ولا يرقى الى وضع استراتيجية وطنية
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