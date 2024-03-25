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التشويش الإسرائيلي يتسبب بهبوط طائرة في إنطاليا بدلاً من لبنان! | التفاصيل بالنشرة المسائية
2024-03-25 | 13:37
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التشويش الإسرائيلي يتسبب بهبوط طائرة في إنطاليا بدلاً من لبنان! | التفاصيل بالنشرة المسائية
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مصير الإنتخابات البلدية... التمديد مرة جديدة؟ | التفاصيل بالنشرة المسائية
معلومات الجديد: رئيسة وزراء ايطاليا ستزور الكتبية الايطالية في القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان اليونيفيل على أن تعقد بضع لقاءات في بيروت خلال إقامتها التي تستمر 24 ساعة
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