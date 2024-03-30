الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
24
o
جبل لبنان
24
o
متن
24
o
كسروان
24
o
الشمال
24
o
الجنوب
23
o
البقاع
22
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
10:49
البيت الأبيض يشكو سرقات الصحافيين مقتنيات من طائرة الرئاسة!
10:04
عادات مذهلة لتنظيم النوم خلال شهر رمضان.. تعرفوا إليها!
09:00
تعرفوا إلى السلاح السري للجيش الاوكراني
07:54
هاتف "آيفون" بـ 130 ألف دولار!
04:15
بالفيديو - فتاة مصرية تهي حياتها بعد "بث مباشر "..... وهذه رسالتها الأخيرة
خاص الجديد
مراسل الجديد: غارة اسرائيلية بصاروخين على بلدة الناقورة
2024-03-30 | 07:40
A-
A+
مراسل الجديد: غارة اسرائيلية بصاروخين على بلدة الناقورة
مقالات ذات صلة
مراسل #الجديد : اربعة شهداء جراء الغارة الاسرائيلية المعادية التي استهدفت بلدة الناقورة
مراسلة #الجديد : 4 اصابات من قوات اليونيفيل جراء تعرض آلية للقوات الدولية لغارة اسرائيلية في محيط بلدة رميش
مراسل الجديد: خمسة شهداء جراء الغارة الاسرائيلية المعادية التي استهدفت مساء اليوم منزلاً في بلدة طير حرفا
مراسل الجديد: غارة اسرائيلية بصاروخين على بلدة الناقورة
خاص الجديد
محليات
الجديد:
اسرائيلية
بصاروخين
الناقورة
العودة الى الأعلى
مراسل الجديد: الطيران الحربي الاسرائيلي شن غارات استهدفت مناطق حرجية عند أطراف حانين جنوب لبنان
مصادر وزارية لـ الجديد: قائد الجيش جوزيف عون عمل وفق الأصول واستطاع أن يحفظ التوازن من خلال قبول 59 ضابط مسلم و59 مسيحي
اقرأ ايضا في خاص الجديد
07:40
مراسل الجديد: الطيران الحربي الاسرائيلي شن غارات استهدفت مناطق حرجية عند أطراف حانين جنوب لبنان
07:40
مراسل الجديد: الطيران الحربي الاسرائيلي شن غارات استهدفت مناطق حرجية عند أطراف حانين جنوب لبنان
14:05
مصادر وزارية لـ الجديد: قائد الجيش جوزيف عون عمل وفق الأصول واستطاع أن يحفظ التوازن من خلال قبول 59 ضابط مسلم و59 مسيحي
14:05
مصادر وزارية لـ الجديد: قائد الجيش جوزيف عون عمل وفق الأصول واستطاع أن يحفظ التوازن من خلال قبول 59 ضابط مسلم و59 مسيحي
14:03
مصادر وزارية لـ الجديد: حل المشكلة العالقة بين قائد الجيش و وزير الدفاع يكمن بقبول الناجحين في امتحانات المجلس العسكري ويستكمل العدد في دورة ثانية
14:03
مصادر وزارية لـ الجديد: حل المشكلة العالقة بين قائد الجيش و وزير الدفاع يكمن بقبول الناجحين في امتحانات المجلس العسكري ويستكمل العدد في دورة ثانية
يحدث الآن
عربي و دولي
11:27
انتهاء عملية احتجاز رهائن في هولندا.. التفاصيل على الرابط:
منوعات
10:49
البيت الأبيض يشكو سرقات الصحافيين مقتنيات من طائرة الرئاسة!
عربي و دولي
10:36
وزير الخارجية الأردني: نطالب بوقف تزويد إسرائيل بالسلاح
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
2024-02-15
بري يستنكر العدوان الاسرائيلي على النبطية: الدماء التي أزهقت هي برسم الموفدين الدوليين والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الانسان
07:45
بالفيديو - العدو الاسرائيلي يستهدف بلدة الناقورة بصاروخين
14:05
مصادر وزارية لـ الجديد: قائد الجيش جوزيف عون عمل وفق الأصول واستطاع أن يحفظ التوازن من خلال قبول 59 ضابط مسلم و59 مسيحي
06:47
اليونيفيل: يجب ضمان سلامة وأمن أطقم الأمم المتحدة وعلى كل الأطراف مسؤولية حمايتهم بموجب القانون الدولي
08:17
الوكالة الوطنية: بلدة طيرحرفا تتعرض لقصف مدفعي معادي مباشر
2024-03-25
بعر قرار مجلس الأمن.. ميقاتي: للضغط على إسرائيل لوقف مهاجمة لبنان
بالفيديو
بالفيديو
14:09
مقدمة النشرة المسائية 29-03-2024
13:51
النشرة الجوية 29-03-2024
2024-03-29
أحمد الخير : مستمرون في مسعانا .. وهذا ما تؤكده أجواء حزب الله
2024-03-29
"في لبنان فقط هناك من يبرر لإسرائيل" .. حسن الدر : يرد على جعجع
2024-03-28
مقدمة النشرة المسائية 28-03-2024
2024-03-28
النشرة الجوية 28-03-2024
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
محليات
16:09
الأمين العام لـ حزب الله السيد حسن نصرالله : الليلة لن أتحدّث عن الأوضاع السياسية والتطورات والآفاق وسأتحدث عن ذلك في يوم القدس في يوم الجمعة المقبل
محليات
16:09
الأمين العام لـ حزب الله السيد حسن نصرالله : الليلة لن أتحدّث عن الأوضاع السياسية والتطورات والآفاق وسأتحدث عن ذلك في يوم القدس في يوم الجمعة المقبل
محليات
15:22
بمسيرة هجومية انقضاضية.. عملية جديدة لحزب الله
محليات
15:22
بمسيرة هجومية انقضاضية.. عملية جديدة لحزب الله
منوعات
09:00
تعرفوا إلى السلاح السري للجيش الاوكراني
منوعات
09:00
تعرفوا إلى السلاح السري للجيش الاوكراني
محليات
05:08
غارة اسرائيلية معادية تستهدف آلية تابعة لـ "اليونيفيل" في رميش وسقوط جرحى بينهم لبناني
محليات
05:08
غارة اسرائيلية معادية تستهدف آلية تابعة لـ "اليونيفيل" في رميش وسقوط جرحى بينهم لبناني
محليات
05:25
آخر المستجدات عن استهداف غارة اسرائيلية لـ "اليونيفيل" في رميش
محليات
05:25
آخر المستجدات عن استهداف غارة اسرائيلية لـ "اليونيفيل" في رميش
عربي و دولي
15:58
هجوم بالسكاكين على صحافي ايراني معارض في لندن!
عربي و دولي
15:58
هجوم بالسكاكين على صحافي ايراني معارض في لندن!
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024