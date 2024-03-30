معلومات الجديد : أمن الدولة قرّر سحب عناصر الحماية للشخصيات.. ماذا في التفاصيل؟

على خلفية ما كشفه الزميلان رياض قبيسي وهادي الأمين ضمن برنامج يسقط حكم الفاسد حول وضع عناصر وسيارات من جهاز امن الدولة بتصرف شخصيات خلافا للقانون، وبعد عدة كتب ارسلها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى الاجهزة الامنية وتحديدا امن الدولة، علمت الجديد انه وبعد اجتماع بين اللواء طوني صليبا ونائبه العميد حسن شقير تقرر استدعاء وسحب كافة العناصر والسيارات الموضوعة بتصرف شخصيات سياسية وقضائية وادارية لاسباب امنيّة، والطلب من المستفيدين تقديم طلبات لمجلس الامن المركزي لدراسة اوضاعهم واتخاذ القرارات المناسبة بشأنهم، كما قرر وقف العمل بجميع اوامر المهمة واعادة تقييم المهمات التي تستدعي ذلك استناداً لاهميتها ومدى الاستفادة منها لحفظ امن الوطن والمواطن.

وعلم أن القرار سيعمم ويبدأ بتنفيذه إبتداء من الثلثاء.