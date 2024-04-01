الكذب ملح السياسيين في الاول من نيسان... التفاصيل في النشرة المسائية

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حزب الله عن اغتيال قادة الحرس الثوري: هذه الجريمة لن تمر دون أن ينال العدو الاسرائيلي العقاب والانتقام
حزب الله عن اغتيال قادة الحرس الثوري: هذه الجريمة لن تمر دون أن ينال العدو الاسرائيلي العقاب والانتقام
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