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2024-04-09 | 03:23
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معلومات الجديد: قائد الجيش جوزيف عون يزور البطريرك الراعي في بكركي في زيارة معايدة بالفصح على ان يطلع عون الراعي على آخر المستجدات في الساعات الاخيرة سيما بعد جريمة مقتل باسكال سليمان التي ارتكبها عصابة سرقة
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