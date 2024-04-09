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وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين لـ #الجديد: العبث بالأمن الوطني خط أحمر وما ظهر في الشارع على خلفية مقتل باسكال سليمان هو ردّ فعل طبيعي
2024-04-09 | 03:46
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وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين لـ #الجديد: العبث بالأمن الوطني خط أحمر وما ظهر في الشارع على خلفية مقتل باسكال سليمان هو ردّ فعل طبيعي
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وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين لـ #الجديد: العبث بالأمن الوطني خط أحمر وما ظهر في الشارع على خلفية مقتل باسكال سليمان هو ردّ فعل طبيعي
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محليات
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