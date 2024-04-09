معلومات الجديد: دفن منسق القوات اللّبنانية في جبيل باسكال سليمان سيكون يوم الجمعة عند الساعة 3 من بعد الظهر في كنيسة مار جرجس - جبيل

العودة الى الأعلى رضوان مرتضى : سمير جعجع يتحمّل مسؤولية التحريض