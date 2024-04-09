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معلومات الجديد: قائد الجيش شرح في لقائه البطريرك حيثيات التحقيق مؤكدا ان الجريمة ارتكبتها عصابة سرقة سيارات
2024-04-09 | 13:08
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معلومات الجديد: قائد الجيش شرح في لقائه البطريرك حيثيات التحقيق مؤكدا ان الجريمة ارتكبتها عصابة سرقة سيارات
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خاص الجديد
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سيارات
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معلومات الجديد: تسلم الجيش اللبناني جثة الراحل باسكال سليمان فجراً وبعد إنتهاء الإجراءات ستسلم الى ذوية ليتم تحديد موعد الدفن
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