مولوي رداً على سؤال مراسلة الجديد: كل الاسئلة مشروعة حتى يتم الاجابة عنها ويجب أن يكون الخطاب وحدوياً ويعمل على درء كل أشكال الفتنة

العودة الى الأعلى مصادر الجديد: مساعي التهدئة لم تحصل فقط مع القوات اللبنانية بل مع حزب الله على خلفية خطاب نصرالله اذ اتسم تعليقه على هذه الجريمة بالتصعيدي