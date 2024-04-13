عاجل
اعلام العدو الإسرائيلي: اكثر من 150 طائرة مسيرة في طريقها الى إسرائيل
اعلام العدو الإسرائيلي: اكثر من 150 طائرة مسيرة في طريقها الى إسرائيل
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
19
o
جبل لبنان
19
o
متن
20
o
كسروان
20
o
الشمال
19
o
الجنوب
19
o
البقاع
12
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
15:26
بالفيديو - السماء تمطر أموال في هذا البلد.. والسبب؟
14:29
رشا شربتجي ومعلومات تكشف لأول مرة بعد نجاح ولاد بديعة .. تكلفة العمل الخيالية وعلاقتها بالنظام
08:52
ملياردير يشتري سيارة تخص الملكة إليزابيث!
06:14
بالفيديو - إنهيار "تلفريك" في تركيا
05:49
رشا شربتجي ضيفة على ياسين في حلقة الليلة من "كتاب الشهرة"
خاص الجديد
معلومات الجديد: رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أجرى محادثة هاتفية مع الرئيس نجيب ميقاتي تناولت لنصف ساعة ملف النازحين السوريين في لبنان
2024-04-13 | 13:13
A-
A+
معلومات الجديد: رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أجرى محادثة هاتفية مع الرئيس نجيب ميقاتي تناولت لنصف ساعة ملف النازحين السوريين في لبنان
مقالات ذات صلة
معلومات الجديد : الرئيس القبرصي سيتحدث في مؤتمر بروكسل بإسم قبرص ولبنان عارضا ما يفترض ان يتخذه الاتحاد الاوروبي من اجراءات جديدة في ملف عودة النازحين السوريين
رضوان مرتضى لـ الجديد: رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع يستغل دماء باسكال سليمان وهو من يتحمل مسؤولية التصعيد
مراسل الجديد: وصول رئيس "القوات اللبنانية" سمير جعجع الى مركز الحزب في مستيتا بجبيل
معلومات الجديد: رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أجرى محادثة هاتفية مع الرئيس نجيب ميقاتي تناولت لنصف ساعة ملف النازحين السوريين في لبنان
خاص الجديد
محليات
الجديد:
القوات
اللبنانية
محادثة
هاتفية
الرئيس
ميقاتي
تناولت
النازحين
السوريين
لبنان
العودة الى الأعلى
مصادر نيابية لـ الجديد: مجلس النواب يعتزم تحديد جلسة تشريعية لتأجيل الإنتخابات البلدية لمدة تصل إلى سنة
بالفيديو - موكب تشييع باسكال سليمان توقّف في محطات عدة متوجهاً الى ميفوق..
اقرأ ايضا في خاص الجديد
13:13
اوساط حكومية رفيعة لـ الجديد: لبنان ينتظر قراراً هاماً الاربعاء المقبل سيصدر عن الاتحاد الاوروبي وسيعتبر ان سوريا بجزء كبير منها اصبح آمنا للعودة لكن كلا من المانيا وفرنسا ما تزالان تعارضان هذا البيان
13:13
اوساط حكومية رفيعة لـ الجديد: لبنان ينتظر قراراً هاماً الاربعاء المقبل سيصدر عن الاتحاد الاوروبي وسيعتبر ان سوريا بجزء كبير منها اصبح آمنا للعودة لكن كلا من المانيا وفرنسا ما تزالان تعارضان هذا البيان
13:12
معلومات الجديد: النائب جهاد الصمد أبدى إستعداده لتقديم إقتراح القانون المتعلق بتأجيل الإنتخابات البلدية
13:12
معلومات الجديد: النائب جهاد الصمد أبدى إستعداده لتقديم إقتراح القانون المتعلق بتأجيل الإنتخابات البلدية
13:07
مصادر نيابية لـ الجديد: مجلس النواب يعتزم تحديد جلسة تشريعية لتأجيل الإنتخابات البلدية لمدة تصل إلى سنة
13:07
مصادر نيابية لـ الجديد: مجلس النواب يعتزم تحديد جلسة تشريعية لتأجيل الإنتخابات البلدية لمدة تصل إلى سنة
يحدث الآن
عربي و دولي
16:02
اعلام العدو الإسرائيلي: اكثر من 150 طائرة مسيرة في طريقها الى إسرائيل
عربي و دولي
15:45
إعلام العدو: إطلاق عشرات الطائرات بدون طيار من إيران تجاه "إسرائيل"
عربي و دولي
15:26
نتنياهو: مستعدون لأي سيناريو دفاعيا وهجوميا
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
2023-06-21
المولوي: مجلس الوزراء يوافق على تثبيت متطوعي الدفاع المدني
2023-06-02
"روبوت إكس" منصة تعليمية رائدة تجسد ثورة في تعليم الأطفال البرمجة والروبوتات
2023-06-09
بالفيديو ـ أحد عناصر الجيش اللبناني في كفرشوبا : "اذا بقرب الإسرائيلي بدي إلعن حريمن"
2024-03-15
معلومات الجديد: مجلس نقابة المحامين قرر حجب الإذن عن ملاحقة المحاميين علي عباس وواصف الحركة
2024-01-08
زوج شيماء سيف في أقوى رد على شائعات انفصالهما.. اليكم ما قاله
2024-01-12
أمريكا: لا نسعى إلى صراع مع إيران رغم ضرباتنا على "أنصار الله" في اليمن
بالفيديو
بالفيديو
14:52
رشا شربتجي بتصريحات لأول مرة عن حرمانها من الأمومة..لجأت إلى طفل الأنبوب وتعرضت للإجهاض!
14:36
رشا شربتجي في أقوى رد على من هاجم لقائها بـ بشار الاسد وعن تكلفة ولاد بديعة: أكتر من مليونين دولار!
14:29
رشا شربتجي ومعلومات تكشف لأول مرة بعد نجاح ولاد بديعة .. تكلفة العمل الخيالية وعلاقتها بالنظام
13:19
النشرة الجوية 13-04-2024
13:17
مقدمة النشرة المسائية 13-04-2024
2024-04-12
المشهد السياسي | تفلت امني يغلب الفراغ الرئاسي
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
عربي و دولي
11:04
أول رد من العدو الإسرائيلي على إيران بعد الإستيلاء على السفينة
عربي و دولي
11:04
أول رد من العدو الإسرائيلي على إيران بعد الإستيلاء على السفينة
محليات
04:39
بعد تهديده باطلاق النار على الجيش وقوى الأمن ... استخبارات الجيش توقف رامي نعيم
محليات
04:39
بعد تهديده باطلاق النار على الجيش وقوى الأمن ... استخبارات الجيش توقف رامي نعيم
محليات
11:43
الجيش يوقف مواطنين في الضاحية الجنوبية لهذه الاسباب!
محليات
11:43
الجيش يوقف مواطنين في الضاحية الجنوبية لهذه الاسباب!
عربي و دولي
07:03
تفاصيل استيلاء "الحرس الثوري الايراني" على سفينة مرتبطة بـ "اسرائيل"
عربي و دولي
07:03
تفاصيل استيلاء "الحرس الثوري الايراني" على سفينة مرتبطة بـ "اسرائيل"
محليات
07:28
بالفيديو - الجيش أوقف الصحافي رامي نعيم على خلفية تصريحاته الاخيرة
محليات
07:28
بالفيديو - الجيش أوقف الصحافي رامي نعيم على خلفية تصريحاته الاخيرة
منوعات
02:33
نداء استغاثة من طائرة مصرية في الجو .. ماذا حصل؟
منوعات
02:33
نداء استغاثة من طائرة مصرية في الجو .. ماذا حصل؟
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024