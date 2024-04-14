بسام مولوي لـ وهلق شو: نسعى بكافة الوسائل تجنيب لبنان اي حرب وإننا ندعو دائماً لتطبيق القرار الـ1701

بسام مولوي لـ #وهلق_شو: على لبنان أن يلتزم بالقرارات الدولية وعلى الأطراف الأخرى ان تلتزم وعندما يقوم العدو الإسرائيلي بالاعتداء على لبنان فمطالبنا هي حماية اللبنانيين ولبنان من الانزلاق