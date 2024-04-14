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بسام مولوي لـ وهلق شو: لبنان لم يعد يتحمل مشاركة شعب آخر في شؤونه الداخلية مثل الكهرباء والعملة والغذاء وهناك حاجة ملحة لعودة النازحين السوريين بشكل آمن إلى بلادهم
2024-04-14 | 15:38
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بسام مولوي لـ وهلق شو: لبنان لم يعد يتحمل مشاركة شعب آخر في شؤونه الداخلية مثل الكهرباء والعملة والغذاء وهناك حاجة ملحة لعودة النازحين السوريين بشكل آمن إلى بلادهم
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مراسل الجديد: الطيران الحربي الاسرائيلي شن غارة إستهدفت بلدة كفركلا
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