بسام مولوي لـ وهلق شو: لبنان لم يعد يتحمل مشاركة شعب آخر في شؤونه الداخلية مثل الكهرباء والعملة والغذاء وهناك حاجة ملحة لعودة النازحين السوريين بشكل آمن إلى بلادهم

وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي لـ وهلق شو: بسبب عدم مشاركة بعض الوزراء في الجلسة الطارئة اتجه الرئيس ميقاتي نحو جلسة تشاورية وعلينا توحيد الموقف اللبناني وسط الأحداث الأخيرة