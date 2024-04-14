رئيس جهاز الإعلام والتواصل في حزب القوات اللبنانية شارل جبور لـ وهلق شو: إيران لا تريد الدخول في مواجهة مفتوحة لكن تريد حفظ ماء الوجه والقيام بالحد من خسائرها

رئيس جهاز العلاقات الخارجية في القوات اللبنانية الوزير السابق ريشار قيومجيان لـ #الجديد: كل ما أشيع عن ظروف زيارتنا للرئيس الحريري غير صحيح والزيارة كانت طبيعية وودية وتخلّلها حفاوة خلال الإستقبال