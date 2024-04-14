رئيس تحرير موقع الكلمة أونلاين سيمون أبوفاضل لـ وهلق شو: الدول تتجه نحو تقاسم نفوذ بالمنطقة بعد التطورات الأخيرة لكن لبنان يدفع الثمن و"أخدينوا رهينة للحرب"