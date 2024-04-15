معلومات الجديد: خلافات داخل الاتحاد الاوروبي وفرنسا وألمانيا مصممتان على إبقاء البنود كما هي و العودة فقط الى المناطقِ الآمنة

اوساط حكومية رفيعة لـ الجديد: لبنان ينتظر قراراً هاماً الاربعاء المقبل سيصدر عن الاتحاد الاوروبي وسيعتبر ان سوريا بجزء كبير منها اصبح آمنا للعودة لكن كلا من المانيا وفرنسا ما تزالان تعارضان هذا البيان