الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
28
o
جبل لبنان
29
o
متن
28
o
كسروان
28
o
الشمال
29
o
الجنوب
28
o
البقاع
27
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
10:10
بالفيديو: امرأة تستطحب جثة عمها إلى المصرف... والهدف؟
02:11
إرتفاع كبير وإضافي بدرجات الحرارة.. هذا ما ينتظرنا في الأيام المقبلة
01:37
بالفيديو - بحيرة القرعون "على الشفة"
16:23
بالفيديو.. النيران تلتهم مبنى بورصة كوبنهاغن التاريخي
16:11
"حرك عقلك لملء بطنك بأقل تكلفة"... مغربي يقدم تجربة فريدة داخل مطعمه بفرنسا
خاص الجديد
الإنتخابات البلدية والإختيارية.. إجتماع مرتقب بعد قليل لهيئة مكتب مجلس النواب
2024-04-17 | 05:25
A-
A+
الإنتخابات البلدية والإختيارية.. إجتماع مرتقب بعد قليل لهيئة مكتب مجلس النواب
الإنتخابات البلدية والإختيارية.. إجتماع مرتقب بعد قليل لهيئة مكتب مجلس النواب
مقالات ذات صلة
النائب جميل السيد من مجلس النواب: نريد التحقيق الكامل بقضية قتل الصراف محمد سرور ومعرفة الخطوات التي قامت بها الأجهزة الأمنية
النائب جميل السيد من مجلس النواب: ما قاله وزير الداخلية عن جريمة قتل باسكال سليمان "يغالط الواقع" و فيه نوع من المسايرة والتحقيقات انتهت
بري يدعو هيئة مكتب مجلس النواب الى إجتماع الأربعاء المقبل
الإنتخابات البلدية والإختيارية.. إجتماع مرتقب بعد قليل لهيئة مكتب مجلس النواب
خاص الجديد
محليات
الإنتخابات البلدية والإختيارية
مجلس النواب
العودة الى الأعلى
أديب عبد المسيح يشرح تفاصيل إقتراحه خلال إجتماع "الخماسية"
بالفيديو - تصريح السفير المصري بعد اللقاء مع سليمان فرنجية في بنشعي
اقرأ ايضا في خاص الجديد
08:00
معلومات الجديد: الإجتماع أكد أن الخماسية تعمل بتعاون مشترك لحل الأزمة دون الخوض في مسألة المرشح الثالث بالرئاسة الأولى
08:00
معلومات الجديد: الإجتماع أكد أن الخماسية تعمل بتعاون مشترك لحل الأزمة دون الخوض في مسألة المرشح الثالث بالرئاسة الأولى
07:49
معلومات الجديد: اجتماع فرنجية مع سفراء اللجنة الخماسية كان وديًا وصريحًا وجرى مناقشة كافة المواضيع وطرح الحلول الممكنة للخروج من المأزق
07:49
معلومات الجديد: اجتماع فرنجية مع سفراء اللجنة الخماسية كان وديًا وصريحًا وجرى مناقشة كافة المواضيع وطرح الحلول الممكنة للخروج من المأزق
05:46
أديب عبد المسيح يشرح تفاصيل إقتراحه خلال إجتماع "الخماسية"
أديب عبد المسيح يشرح تفاصيل إقتراحه خلال إجتماع "الخماسية"
05:46
أديب عبد المسيح يشرح تفاصيل إقتراحه خلال إجتماع "الخماسية"
أديب عبد المسيح يشرح تفاصيل إقتراحه خلال إجتماع "الخماسية"
يحدث الآن
محليات
11:02
"القوات": باسيل يواصل التضليل ويحاول رمي المسؤوليات زورا وبهتانا على غيره
منوعات
10:56
تابعوا مسلسل "وصفة حب" يوميا ما عدا الأحد الساعة 6:50 المسا على الجديد
محليات
10:35
مراسلة الجديد تنقل تفاصيل ختام جولة اللجنة الخماسية بلقاء كتلةِ الاعتدال الوطني... للتفاصيل:
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
13:36
مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل: إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة العقوبات يقتضي وجود فعل الإرهاب في أوروبا
2024-01-22
ظاهرة تضرب الأرض غداً .. وتحذير من تأثيرها على صحة البشر
14:23
حركة امل نعت الشهيد حسين كرشت جراء العدوان الاسرائيلي على عين بعال
2024-02-08
تفاصيل جديدة عن حالة صلاح تيزاني الصحية
2024-02-20
"للقضاء على حمى الخنازير المنتشرة".. تدابير اتخذتها هذه الدولة!
2023-08-21
انتشار اخبار جديدة حول زواج هيفاء وهبي وكشف اسم ومهنة العريس
بالفيديو
بالفيديو
07:42
بعد رد الحزب.. تحديثات حية مع مراسل الجديد من جنوب لبنان
07:21
بعد فرنجية.. سفراء من الخماسية على الطاولة مع الجميّل وهذه آخر المعلومات
05:46
أديب عبد المسيح يشرح تفاصيل إقتراحه خلال إجتماع "الخماسية"
05:25
الإنتخابات البلدية والإختيارية.. إجتماع مرتقب بعد قليل لهيئة مكتب مجلس النواب
05:20
بالفيديو - تصريح السفير المصري بعد اللقاء مع سليمان فرنجية في بنشعي
05:11
تصريح السفير المصري بعد اللقاء مع سليمان فرنجية في بنشعي
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
عربي و دولي
06:55
الموت يفجع إسماعيل هنية مجددا
عربي و دولي
06:55
الموت يفجع إسماعيل هنية مجددا
منوعات
02:11
إرتفاع كبير وإضافي بدرجات الحرارة.. هذا ما ينتظرنا في الأيام المقبلة
منوعات
02:11
إرتفاع كبير وإضافي بدرجات الحرارة.. هذا ما ينتظرنا في الأيام المقبلة
محليات
07:15
بالصور - إصابات بحدث كبير في الجليل الغربي.. ماذا حدث؟
محليات
07:15
بالصور - إصابات بحدث كبير في الجليل الغربي.. ماذا حدث؟
عربي و دولي
02:26
مطار دبي الدولي: نواجه إضطرابات كبيرة
عربي و دولي
02:26
مطار دبي الدولي: نواجه إضطرابات كبيرة
محليات
07:25
"هجوم مركب".. حزب الله يكشف عن تفاصيل ضربة عرب العرامشة
محليات
07:25
"هجوم مركب".. حزب الله يكشف عن تفاصيل ضربة عرب العرامشة
محليات
07:30
بالفيديو - طائرة حزب الله تستهدف جنود الإحتلال في عرب العرامشة
محليات
07:30
بالفيديو - طائرة حزب الله تستهدف جنود الإحتلال في عرب العرامشة
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024