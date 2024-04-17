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معلومات الجديد: فرنجية قدم امام وفد الخماسية برنامجه الرئاسي و"الاصلاحات" مقابل سؤال اللجنة عن امكانية انسحابه لصالح المرشح الثالث في حال عدم قدرته على تغيير نتيجة جلسة 14 حزيران
2024-04-17 | 13:08
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معلومات الجديد: فرنجية قدم امام وفد الخماسية برنامجه الرئاسي و"الاصلاحات" مقابل سؤال اللجنة عن امكانية انسحابه لصالح المرشح الثالث في حال عدم قدرته على تغيير نتيجة جلسة 14 حزيران
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