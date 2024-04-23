الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
22
o
جبل لبنان
22
o
متن
23
o
كسروان
23
o
الشمال
22
o
الجنوب
23
o
البقاع
17
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
11:23
"قتل أخته بطعنها بآله حادة" .. والسلطات السعودية تعدمه
07:52
شاهد: سيارة "غير عادية" تفاجئ فرق الإغاثة في جنوب لبنان
06:48
جلود الثعابين والتماسيح تودي بمصممة أزياء شهيرة إلى السجن
03:34
درجات الحرارة تتخطى الـ35.. صيف حار على الأبواب؟!
02:27
طالبة لبنانية طُردت من جامعة كولومبيا.. والسبب فلسطين!
خاص الجديد
مراسلة الجديد: كتلة الإعتدال الوطني ستحضر جلسة مجلس النواب التي ستناقش التمديد للمجالس البلدية والإختيارية وستصوت للتمديد
2024-04-23 | 06:54
A-
A+
مراسلة الجديد: كتلة الإعتدال الوطني ستحضر جلسة مجلس النواب التي ستناقش التمديد للمجالس البلدية والإختيارية وستصوت للتمديد
مقالات ذات صلة
مراسلة الجديد: النائبة حليمة قعقور ستحضر جلسة مجلس النواب التي ستناقش التمديد للمجالس البلدية والإختيارية ولكنها لن تصوت للتمديد
مراسلة الجديد: التيار الوطني الحر سيحضر جلسة مجلس النواب التي ستناقش التمديد للمجالس البلدية والإختيارية الخميس كما سيصوت "مع التمديد ضد الفراغ"
مراسلة الجديد: التيار الوطني الحر يعقد إجتماعاً الآن لإتخاذ الموقف اللازم بشأن جلسة مجلس النواب التي ستناقش التمديد للمجالس البلدية والإختيارية
مراسلة الجديد: كتلة الإعتدال الوطني ستحضر جلسة مجلس النواب التي ستناقش التمديد للمجالس البلدية والإختيارية وستصوت للتمديد
خاص الجديد
محليات
الجديد:
الإعتدال
الوطني
ستحضر
النواب
ستناقش
التمديد
للمجالس
البلدية
والإختيارية
وستصوت
للتمديد
العودة الى الأعلى
تطورات بارزة ومتلاحقة.. مراسل الجديد يطلعنا على آخر المستجدات جنوباً
مراسلة الجديد: كتلة "تجدد" ستقاطع جلسة مجلس النواب التي ستناقش التمديد للمجالس البلدية والإختيارية
اقرأ ايضا في خاص الجديد
10:16
مراسلة الجديد: النائبة حليمة قعقور ستحضر جلسة مجلس النواب التي ستناقش التمديد للمجالس البلدية والإختيارية ولكنها لن تصوت للتمديد
10:16
مراسلة الجديد: النائبة حليمة قعقور ستحضر جلسة مجلس النواب التي ستناقش التمديد للمجالس البلدية والإختيارية ولكنها لن تصوت للتمديد
10:10
مراسلة الجديد: التيار الوطني الحر سيحضر جلسة مجلس النواب التي ستناقش التمديد للمجالس البلدية والإختيارية الخميس كما سيصوت "مع التمديد ضد الفراغ"
10:10
مراسلة الجديد: التيار الوطني الحر سيحضر جلسة مجلس النواب التي ستناقش التمديد للمجالس البلدية والإختيارية الخميس كما سيصوت "مع التمديد ضد الفراغ"
10:10
ريما أدهمي: نرفض التمديد للمجالس البلدية
ريما أدهمي: نرفض التمديد للمجالس البلدية
10:10
ريما أدهمي: نرفض التمديد للمجالس البلدية
ريما أدهمي: نرفض التمديد للمجالس البلدية
يحدث الآن
محليات
15:51
حزب الله: استهدفنا مستعمرة مرغليوت بلدة "هونين" اللبنانية المحتلة بعشرات صواريخ الكاتيوشا
منوعات
15:41
ريمكو تحتفل بشراكتها مع هونشي HONGQI الفاخرة كوكيل رسمي للعلامة في لبنان
عربي و دولي
15:32
إعلام الاحتلال : الجيش الإسرائيلي يستعد لدخول رفح "قريباً جداً"
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
14:10
وزير الدفاع ردا على إلياس المر: أنصحه "انو ينضب" وإلا سأفجر ملفات كثيرة تطاله
03:34
درجات الحرارة تتخطى الـ35.. صيف حار على الأبواب؟!
2024-03-19
وسائل اعلام الاحتلال: الجيش الإسرائيلي يعلن عن إصابة جنديين في محيط "المنارة" جراء القصف الصاروخي من لبنان
2024-03-29
مراسل "الجديد": سقوط شهيد جراء الغارة الاسرائيلية المعادية التي استهدفت سيارة على طريق عام البازورية وادي جيلو
13:08
معلومات الجديد : لقاء سفراء "الخماسية" مع بري لم يخرج بخلاصات واضحة وانما ثمة تمنيات ترتبط بالجدول الزمني لحلحلة الامور
08:05
عضو تكتل "الإعتدال الوطني" النائب أحمد الخير لـ #هنا_بيروت: أخذنا إلتزامناً على أنفسنا أن لا نتغيّب عن أي جلسة تشريعية والبحث لا يزال قائماً بشأن جلسة مجلس النواب التي ستناقش التمديد للمجالس البلدية والإختيارية
بالفيديو
بالفيديو
14:54
حسين مرتضى يرد على شائعة القاء القبض عليه في شقة مع مجموعة من المثلـ ـيين ويتهم ايدي كوهين !!
14:54
فادي أبي سمرا لست هنا للدفاع عن وجدي معوض واذا اخطأ فليحاسبه القانون اللبناني
14:10
وزير الدفاع ردا على إلياس المر: أنصحه "انو ينضب" وإلا سأفجر ملفات كثيرة تطاله
13:29
النشرة الجوية 23-04-2024
13:28
مقدمة النشرة المسائية 23-04-2024
13:03
التصعيد مستمر عند الحدود الجنوبية ومراسل الجديد يتابع آخر التطورات
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
محليات
01:31
بالفيديو - التصعيد بدأ باكراً.. إستهداف سيارة في عدلون جنوبي لبنان
محليات
01:31
بالفيديو - التصعيد بدأ باكراً.. إستهداف سيارة في عدلون جنوبي لبنان
منوعات
07:52
شاهد: سيارة "غير عادية" تفاجئ فرق الإغاثة في جنوب لبنان
منوعات
07:52
شاهد: سيارة "غير عادية" تفاجئ فرق الإغاثة في جنوب لبنان
محليات
07:33
حزب الله يصعّد ردوده ويستهدف مقرّات "غولاني" و"إيغوز" في عكا
محليات
07:33
حزب الله يصعّد ردوده ويستهدف مقرّات "غولاني" و"إيغوز" في عكا
خاص الجديد
16:17
#الياس_المر لـ #الجديد: حزب الله حمى لبنان بفتح الجبهة الجنوبية من إنفجار كبير بالمخيمات الفلسطينية وغيرها ونحن لسنا هواة حرب وكذلك الحزب الذي قدم الشهداء
خاص الجديد
16:17
#الياس_المر لـ #الجديد: حزب الله حمى لبنان بفتح الجبهة الجنوبية من إنفجار كبير بالمخيمات الفلسطينية وغيرها ونحن لسنا هواة حرب وكذلك الحزب الذي قدم الشهداء
محليات
02:20
إرتفاع في سعر صفيحتي البنزين
محليات
02:20
إرتفاع في سعر صفيحتي البنزين
عربي و دولي
02:27
طالبة لبنانية طُردت من جامعة كولومبيا.. والسبب فلسطين!
عربي و دولي
02:27
طالبة لبنانية طُردت من جامعة كولومبيا.. والسبب فلسطين!
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024