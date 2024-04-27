مهى يحيى: القرار 1701 يحمي لبنان في هذه الحالة.. وما يحدث اليوم موجع للحزب

جعجع: العمليات العسكرية في الجنوب بدأت بقرار من حزب الله وحده والحكومة لم تتّخذ أي قرار ولا يحقّ لأي أحد أو لأي حزب أن يرمي شعباً في الحرب وهذه العمليات لم تقدّم أي مساعدة لغزة