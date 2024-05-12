مارك ضو لـ وهلق شو: لا يمكننا محو الدولة اللبنانية وقرار الحرب والسلم هي فقط من يحق لها اتخاذه وليس أحد الأحزاب

بسام مولوي لـ #وهلق_شو: نأمل ان تنتهي الحرب على الجنوب اللبناني قبل أيار لنتمكن من اجراء الانتخابات البلدية وفي حال مجلس النواب لم يؤجل الانتخابات فلا يمكننا الا ان نجريها