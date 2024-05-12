نزيه متى لـ وهلق شو: لن نناقش هبة المليار دولار في جلسة الأربعاء بل سنطلب من الحكومة أن تتحمل المسؤولية وأن تطبق القوانين لإعادة النازحين إلى بلادهم

النائب سيزار ابي خليل لـ #هنا_بيروت: خلال جلسة مجلس النواب الاربعاء يجب ان يكون هناك توصية حول ملف النازحين تحال الى الحكومة التي عليها تطبيق القوانين المتعلقة بالنازحين غير الشرعيين ويجب ان نكون جديين بضبط الحدود