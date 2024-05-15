مصادر دبلوماسية للجديد: اللجنة الخماسية لم تحدد مهلة زمنية لإنجاز الاستحقاق الرئاسي قبل الصيف وهي تعتبر ان الجهود الدبلوماسية التي تقوم بها تسابق تهديد اسرائيل الجدي بالحرب