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مصادر دبلوماسية للجديد: اللجنة الخماسية لم تحدد مهلة زمنية لإنجاز الاستحقاق الرئاسي قبل الصيف وهي تعتبر ان الجهود الدبلوماسية التي تقوم بها تسابق تهديد اسرائيل الجدي بالحرب
2024-05-15 | 12:55
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مصادر دبلوماسية للجديد: اللجنة الخماسية لم تحدد مهلة زمنية لإنجاز الاستحقاق الرئاسي قبل الصيف وهي تعتبر ان الجهود الدبلوماسية التي تقوم بها تسابق تهديد اسرائيل الجدي بالحرب
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