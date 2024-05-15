مصادر دبلوماسية للجديد: الفشل في انتخاب رئيس يمسك بملف الحدود للبدء بالتفاوض الرسمي مع الدولة اللبنانية سيؤدي إلى تصعيد اسرائيلي في لبنان وحتى الولايات المتحدة الأميركية لن تستطيع منعه