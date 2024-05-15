الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
20
o
البقاع
13
o
الجنوب
19
o
الشمال
19
o
جبل لبنان
19
o
كسروان
19
o
متن
19
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
08:31
فيديو.. بلينكن يعزف الجيتار في كييف!!
06:15
بالفيديو - الامن يستقوي على العسكر.. ع مهلك يا وطن!
02:26
بعد 28 عاماً من اختفائه.. بالفيديو - العثور على شاب في منزل جاره
2024-05-14
رماها بحجر... بالفيديو - شاب فلسـطيني يسقط مسيّرة تجسس إسرائيلية في الضفة الغربية
2024-05-14
"الحيتان القاتلة" تغرق يختاً في مضيق جبل طارق
خاص الجديد
اعترافات مع ريتا .. بعد قليل على الجديد
2024-05-15 | 14:05
A-
A+
اعترافات مع ريتا .. بعد قليل على الجديد
مقالات ذات صلة
مراسل الجديد: الغارات إستهدفت أطراف النبي شيت لجهة الخريبة وجرود بريتال وبدنايل واندلاع حريق في مكان الإستهداف وقد توجهت فرق الإسعاف الى مواقع الاستهداف
مواضيع متنوعة وجدلية في حلقة جديدة من"فوق18" بعد قليل على الجديد
مجلس حكماء التيار سيصدر غدا قراره ما هو الحكم على النائب الان عون في المشهد السياسي بعد قليل على الجديد
اعترافات مع ريتا .. بعد قليل على الجديد
خاص الجديد
محليات
الجديد
العودة الى الأعلى
معلومات الجديد: انتهاء اجتماع سفراء الخماسية في عوكر على ان يصدر بيان يحدد استراتيجية جديدة في مسار الملف الرئاسي
تابعوا "النشرة مع تمام" الآن على الجديد .. تصريحات جريئة ومواقف قوية تطلقها جناح فاخوري
اقرأ ايضا في خاص الجديد
17:27
مراسل الجديد: الغارات إستهدفت أطراف النبي شيت لجهة الخريبة وجرود بريتال وبدنايل واندلاع حريق في مكان الإستهداف وقد توجهت فرق الإسعاف الى مواقع الاستهداف
17:27
مراسل الجديد: الغارات إستهدفت أطراف النبي شيت لجهة الخريبة وجرود بريتال وبدنايل واندلاع حريق في مكان الإستهداف وقد توجهت فرق الإسعاف الى مواقع الاستهداف
17:14
مراسل الجديد: الطيران الحربي الاسرائيلي يشن سلسلة غارات على مرتفعات الخريبة في بعلبك وأصوات الانفجارات تسمع في معظم أرجاء البقاع
17:14
مراسل الجديد: الطيران الحربي الاسرائيلي يشن سلسلة غارات على مرتفعات الخريبة في بعلبك وأصوات الانفجارات تسمع في معظم أرجاء البقاع
12:57
مصادر دبلوماسية للجديد: الفشل في انتخاب رئيس يمسك بملف الحدود للبدء بالتفاوض الرسمي مع الدولة اللبنانية سيؤدي إلى تصعيد اسرائيلي في لبنان وحتى الولايات المتحدة الأميركية لن تستطيع منعه
12:57
مصادر دبلوماسية للجديد: الفشل في انتخاب رئيس يمسك بملف الحدود للبدء بالتفاوض الرسمي مع الدولة اللبنانية سيؤدي إلى تصعيد اسرائيلي في لبنان وحتى الولايات المتحدة الأميركية لن تستطيع منعه
يحدث الآن
كرة القدم
17:27
مراسل الجديد: الغارات إستهدفت أطراف النبي شيت لجهة الخريبة وجرود بريتال وبدنايل واندلاع حريق في مكان الإستهداف وقد توجهت فرق الإسعاف الى مواقع الاستهداف
كرة القدم
17:14
مراسل الجديد: الطيران الحربي الاسرائيلي يشن سلسلة غارات على مرتفعات الخريبة في بعلبك وأصوات الانفجارات تسمع في معظم أرجاء البقاع
عربي و دولي
16:04
مكتب نتنياهو: لن نسمح بإقامة دولة فلسطينية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
09:28
معلومات الجديد: توافق سفراء اللجنة الخماسية على إنجاز مشاورات الاستحقاق الرئاسي بنهاية شهر أيار
2024-02-08
"ميتا" بصدد تطبيق قرارها الجديد في الاشهر المقبلة
2023-08-13
دي بروين يُهدي زملاءه 26 هاتف جوال مصممة خصيصاً
2024-04-03
"من أقدم الكتب في العالم"... سعر خيالي لكتاب مصري
15:04
إسماعيل هنية: ندعو الشعب الفلسطيني في سوريا والأردن ولبنان لتصعيد المواجهة
2024-04-13
بالفيديو - الجيش أوقف الصحافي رامي نعيم على خلفية تصريحاته الاخيرة
بالفيديو
بالفيديو
13:45
مقدمة النشرة المسائية 15-05-2024
13:44
النشرة الجوية 15-05-2024
10:48
هنا بيروت - غسان ريفي - الحلقة الكاملة
10:45
غسان ريفي عن الرئاسة: طلب من اللجنة الخماسية لتكتل الإعتدال
10:41
غسان ريفي: "بالصدفة" قد يجتمع الوفد اللبناني بالسوري لحل ملف النزوح
07:44
موجز أحداث جلسة "الهبة الأوروبية"
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
محليات
06:15
بالفيديو - الامن يستقوي على العسكر.. ع مهلك يا وطن!
محليات
06:15
بالفيديو - الامن يستقوي على العسكر.. ع مهلك يا وطن!
منوعات
02:26
بعد 28 عاماً من اختفائه.. بالفيديو - العثور على شاب في منزل جاره
منوعات
02:26
بعد 28 عاماً من اختفائه.. بالفيديو - العثور على شاب في منزل جاره
محليات
05:57
"الرد على الإغتيال" بيان لحزب الله.. هذا ما جاء فيه!
محليات
05:57
"الرد على الإغتيال" بيان لحزب الله.. هذا ما جاء فيه!
محليات
07:07
مصرف لبنان يجمّد حسابات صاحب ومديرة بنك.. والسبب!
محليات
07:07
مصرف لبنان يجمّد حسابات صاحب ومديرة بنك.. والسبب!
محليات
06:05
عودة قريبة للشيخ بهاء الحريري إلى لبنان.. ماذا عنها؟
محليات
06:05
عودة قريبة للشيخ بهاء الحريري إلى لبنان.. ماذا عنها؟
محليات
00:47
حزب الله نعى الشهيد حسين مكّي
محليات
00:47
حزب الله نعى الشهيد حسين مكّي
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024