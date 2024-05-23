الجمارك تعفي السيارات الفارهة من الرسوم الجمركية... التفاصيل في النشرة المسائية

الجيش الإيراني ينشر النتائج الأولية للتحقيق في حادثة مروحية الرئيس الراحل معلناً ألا آثار لطلقات على المروحية

الجيش الإيراني ينشر النتائج الأولية للتحقيق في حادثة مروحية الرئيس الراحل معلناً ألا آثار لطلقات على المروحية